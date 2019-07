3. Liga: TSV 1860 München mit erstem Saisonsieg

Beide Teams bemühten sich Akzente in der Offensive zu setzten, doch nennenswerte Torraumszenen gab es wenig. In der 33. Minute ging 1860 München durch einen Freistoß von Efkan Bekiroglu in Führung. Aus 18 Metern zirkelte der 23-Jährige den Ball in die obere rechte Torecke. Die Löwen wurden stärker, doch Zwickau fand schnell wieder in die Partie, ohne aber eine klare Torchance zu erarbeiten.

1860 zeigt sich effektiv in der Chancenverwertung

Die Münchner hatten zwar auch wenige Abschlussmöglichkeiten - aber die wenigen, die sie hatten, nutzten sie. Wie in der 60. Minute, als Bekiroglu mit seinem Doppelpack auf 2:0 erhöhte. Zwickau gab nicht auf, doch die Hausherren ließen wenig zu und spielten souverän die Partie zu Ende. In der 89. Minute traf Herbert Paul zum 3:0-Endstand.

Durch den ersten Saisonsieg konnte das Team von Daniel Bierofka den unbeliebten 17. Platz verlassen und hält nun mit vier Punkten auf dem siebten Platz Anschluss an die obere Tabellenhälfte.