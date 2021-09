3. Liga: TSV 1860 München kassiert zweite Saisonniederlage

Der so ambitionsreich in die Saison gestartete TSV 1860 München muss seinen nächsten Rückschlag in der 3. Fußball-Liga verkraften. Gegen den FSV Zwickau unterlagen die Münchner Löwen am Samstagnachmittag 0:2 (0:1). Mit einem harten Stück Arbeit rechneten der Trainer Michael Köllner und die Fans im ausverkauften Grünwalder Stadion zwar. Doch die Niederlage nach zuvor drei Spielen ohne Sieg sorgte für weitere Ernüchterung auf Giesings Höhen. Die Sechziger fallen nach ihrer zweiten Saisonniederlage zurück auf Tabellenrang 13.

Zwickaus Gómez nutzt Belkahias Orientierungsschwierigkeiten

Bereits zur Pause führten die Zwickauer 1:0. Zwar waren die Gastgeber in den Anfangsminuten tonangebend, doch eben auch nicht zwingend genug. Zwickau hatte in Johan Gómez einen immer wieder umtriebigen Stürmer, der letztlich auch zum 1:0 traf (25. Minute): Nach einem hohen Ball an den 16-Meter-Raum verschätzte sich Semi Belkahia, Gómez nutzte dessen Koordinationsschwierigkeiten und stand so alleine vor dem TSV-Torwart Marco Hiller. Aus zwölf Metern schoss er den Ball an ihm vorbei ins rechte Toreck.

Auch in Hälfte zwei stechen die effektiven Zwickauer zu

Mit etwas Abstand fanden die Löwen aber wieder in die Spur. Druckvoll spielte sich die Köllner-Elf nach vorne und verzeichnete Torabschlüsse, doch immer wieder war ein Abwehrbein der Gäste dazwischen oder der starke Torhüter Johannes Brinkies zur Stelle. Oder eben auch Unvermögen: Der zuletzt schon etwas schwächelnde Torjäger Sascha Mölders blieb erneut glücklos.

Ähnlich war es dann auch in der zweiten Halbzeit, in der wieder die Löwen die Partie bestimmten, aber die Gäste effizient zustachen: Der zur Pause eingewechselte Yannik Möker schoss es aus 20 Metern von halbrechts mit links. Ein wuchtiger Schuss, an den Hiller zwar noch seine Hände bekam. Trotzdem flog er hinter ihm ins Tor (63.).