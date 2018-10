3. Liga: TSV 1860 München kann noch siegen

SpVgg Unterhaching nimmt Punkt aus Halle mit

Die SpVgg Unterhaching hat das fünfte Unentschieden in Folge erzielt. Beim Halleschen FC erkämpfte sich das Team von Claus Schromm ein 1:1. In einer schwachen Partie ging der Gastgeber in der 57. Minute durch Jan Washausen in Führung. Acht Minuten später schlug Haching zurück und nutzte die erste richtige Chance im Spiel zum Ausgleich - Marc Endres war der Torschütze. Die SpVgg belegt nun zumindest vorübergehend mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer VfL Osnabrück.den vierten Platz.