Mölders mit Doppelpack - TSV 1860 schlägt Verl

Verl gleicht aus - 1860 legt nach

Die zweite Hälfte begann turbulent. Nach Gelb-Rot musste Verls Daniel Mikic in der 52. Minute vom Platz. Doch die Westfalen waren auch mit zehn Mann nicht zu unterschätzen. Kurz nach dem Platzverweis knallte Mael Corboz das Leder aus ungefähr 22 Metern an den rechten Pfosten. Nur fünf Minuten später gelang Aygün Yildirim der 2:2-Ausgleich.

Die Freude währte nur kurz, denn Richard Neudecker köpfte in der 65. Minute eiskalt gegen die Laufrichtung des Keepers in die linke Ecke. Die Löwen holten sich erneut die Führung. Doppeltorschütze Mölders ließ kurz vor dem Schlusspfiff noch eine hundertprozentige Chance liegen. Der Löwenstürmer stand in einer Entfernung von zehn Metern komplett alleine vor dem Tor. Mölders grätschte aus irgendeinem Grund und wollte das Spielgerät mit links über die Linie bugsieren. Das tat er auch, allerdings auf der falschen Seite vom linken Pfosten. Am Ende blieb es beim 3:2-Erfolg für die Münchner.