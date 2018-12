3. Liga: TSV 1860 München gewinnt gegen harmlose Zwickauer

Beide Treffer für das Team von Daniel Bierofka (ist am Sonntag, 21.45 Uhr, zu Gast in Blickpunkt Sport) fielen in der ersten Halbzeit. Stefan Lex traf nach einem Zuspiel von Sascha Mölders zum 1:0 (16. Min.). Das 2:0 fiel per Hand-Elfmeter. Philipp Steinhart verwandelte den Strafstoß in der 32. Minuten sicher. Der TSV 1860 dominierte gegen Zwickau auch in der zweiten Hälfte, konnte aber die Führung nicht weiter ausbauen. Die Löwen belegen mit 22 Punkten nun den neunten Platz.

TSV 1860 München - FSV Zwickau 2:0 (2:0)

TSV 1860 München: Hiller - Paul, Berzel, Lorenz - Willsch (86. F. Weber), Moll, Wein, P. Steinhart - Lex, Karger (67. Kindsvater) - Mölders (77. Grimaldi)

FSV Zwickau: Brinkies - Antonitsch, Sorge, Lange - Barylla, Reinhardt, Könnecke (36. Schröter), Frick, Kartalis (81. Bickel) - R. König, Lauberbach (72. Bonga)

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Lex (17.), 2:0 P. Steinhart (32./Handelfmeter)

Gelbe Karten: - / Kartalis (5), Sorge (1)