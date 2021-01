3. Liga: TSV 1860 München gewinnt Derby beim FC Bayern II

Von Beginn an machten die Löwen das Tempo in diesem unterhaltsamen Derby, kreierten sich aber wenige Hochkaräter. Die Defensive der Bayern lud hingegen immer wieder zu schnellen Angriffen über die Außen an.

Rote Karte für Zirkzee, Hiller blutet, 0:1 per Eigentor

Aufregend wurde das Münchner Derby nach rund einer halben Stunde. Joshua Zirkzee traf Löwenkeeper Marco Hiller bei einem übertriebenen Einsatz (27.) mit dem Stollen im Gesicht. Die Folge: Der Münchner sah die Rote Karte, der blutende Torhüter wurde fünf Minuten behandelt, konnte aber weiterspielen. Die Überzahl konnten die Löwen allerdings nicht richtig nutzen. Kennzeichnend dafür ist, dass die Sechziger für den Führungstreffer die Unterstützung der Roten bedurften. Timo Kern war es, der die Kugel zum 1:0 über die Linie beförderte.