3. Liga: TSV 1860 München gelingt Auswärtssieg beim BVB II

Trainer Michael Köllner brachte im Spiel bei Borussia Dortmund II für den für zwei Spiele geschassten Kapitän Mölders den 29-jährigen Bär. Außerdem stellte er Semi Belkahia und Phillipp Steinhart für Quirin Moll und Merveille Biankadi in die Startelf. Mit dieser Mannschaft gelang dem TSV 1860 München ein ungefährdeter 2:0-Erfolg.

Lex-Flugkopfball bringt 1860 München in Führung

Nach einer Doppelchance des BVB zu Beginn der Partie hatte Greilinger (20.) die erste Einschussmöglichkeit für die Löwen. Sein Schuss strich ganz knapp am langen Eck vorbei. Stefan Lex machte es besser und brachte den TSV (25.) aus kurzer Distanz mit einem sehenswerten Flugkopfball mit 1:0 in Führung. Danach verflachte die Partie etwas. Doch die tief stehenden Löwen schafften es, die nur durch die Mitte anlaufenden Hausherren nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Bär legt nach, 1860-Defensive sichert ab

Der zweite Spielabschnitt begann stürmischer. Ein Freistoß von Berkan Taz rauschte (47.) knapp am Pfosten vorbei. Einen von Richard Neudecker verlängerten Eckball verwandelte Marcel Bär (49.) aus kurzer Distanz mit dem Kopf zum 2:0 für die Löwen. Auch danach behielten die Münchner ihre defensive Stabilität bei. Vorne zauberte nochmals Lex mit einem Heber, sein Ball landete (67.) jedoch auf dem Tornetz. Timo Bornemann klärte vor Lex (84.) auf der Linie, Keeper Stefan Drljaca war da schon geschlagen. Kurz vor dem Spielende geriet der BvB wegen einer Roten Karte für Richmond Tachie (88.) in Unterzahl. Damit geriet der verdiente Erfolg der Löwen in keinerlei Gefahr mehr.