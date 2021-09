3. Liga: TSV 1860 München gegen SV Meppen vor 6.000 Zuschauern

Vergleiche zwischen Fußball und Schach gibt es schon lange. Taktisch geführte Spiele werde gerne als Rasenschach bezeichnet, Felix Magath zog gerne Parallelen zwischen dem "Spiel der Könige" und seinem Sport und das berühmte Zitat "Fußball ist wie Schach – nur ohne Würfel" wurde fälschlicherweise Lukas Podolski zugeschrieben.

Dass sich aber Schach-Analogien auch auf das Publikum übertragen lassen, das ist neu. Doch für das Heimspiel am Samstag gegen den SV Meppen (ab 14 Uhr bei BR24 Sport im Liveticker) verkündete der TSV 1860, dass auf den Rängen das sogenannte Schachbrettmuster angewendet werden wird. Eine Sitzplatz-Zuordnung, die es mehr als 6.000 Fans ermöglichen soll, das Spiel im Grünwalderstadion zu verfolgen.

Köllner erwartet schwere Spiel

Das Spiel zwischen Platz elf und Platz neun der 3. Liga wird somit vor einer Zuschauer-Kulisse stattfinden, wie es sie im Löwenstadion seit anderthalb Jahren nicht mehr gegeben hat. Ob sich dieses Schachbrett-Muster auch auf die taktische Ausrichtung des TSV 1860 auswirken wird, muss sich noch zeigen. Doch die Unterstützung der 2.000 zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauer können die Münchner gut gebrauchen.

1860-Trainer Michael Köllner erwartet ein "schweres Spiel" gegen Meppen, das in der letzten Saison sportlich abgestiegen wäre, doch durch den Lizenzentzug des KFC Uerdingen die Klasse halten konnte. "Sie spielen eine Rolle in der Liga, die man vor der Saison nicht erwartet hatte, sie spielen über ihrer Form", sagte Köllner auf der Pressekonferenz und fügte an: "Wir wollen morgen alles dafür tun, zu Hause zu siegen."

Meppener Fans boykottieren das Spiel

Der Start der Sechziger in die 3.Liga-Saison war bislang durchwachsen. Mit neun Punkten aus sechs Spielen liegt der TSV 1860 vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Viktoria Berlin. "Wir sind weiterhin zwischen Gut und Böse und zwischen Tag und Nacht", kommentiert Köllner den bisherigen Saisonverlauf. Ein Sieg gegen den SV Meppen könnte helfen, Ruhe in die Mannschaft zu bringen.

Dass beim vierten Heimspiel der Saison die maximale Auslastung von über 6.000 Zuschauern tatsächlich erreicht wird, könnte am Gästebereich scheitern. Denn die aktiven Fangruppierungen des SV Meppen wollen das Spiel boykottieren. Gründe sind unter anderem, dass Meppener Fans vor dem Stadionbesuch ihre Kontaktdaten auch an den TSV 1860 abgeben müssen und der Ticketpreis von 16 Euro für einen Stehplatz.