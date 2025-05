Nach frühem Schock: Löwen gehen mit Remis in den Sommer

Der Klassenerhalt war schon fix, etwas Ergebnis-Maniküre wäre am letzten Drittliga-Spieltag aber noch drin gewesen: Denn der TSV 1860 München hätte noch auf einen einstelligen Platz in der Tabelle klettern können. Am Samstag ließen sich die Löwen im ausverkauften Grünwalder Stadion aber früh vom FC Erzgebirge Aue schocken (Sean Seitz, 2.) und schafften dann nur mehr den Ausgleich durch einen Elfmeter von Thore Jacobsen (52.). Damit beenden die Löwen die Saison 2024/25 mit einem 1:1 (0:1) und auf Platz elf der Drittliga-Tabelle.

Guttau und Kozuki versemmelten Chancen

Den letzten Dreier der Saison verspielte der TSV schon in den ersten Minuten. Bei einem langen Ball verschätzte sich Tim Danhof komplett. Die Gäste nutzten den Patzer aus, Kilian Jakob konnte auf der linken Seite durchbrechen und legte aufs Tor quer, von wo aus Sean Seitz die Kugel nur mehr einschieben musste (0:1). Steffen Nkansah war dann sogar drauf und dran zu erhöhen, den Löwen hingegen kamen kaum gute Ideen. Erst gegen Ende einer ereignisarmen ersten Hälfte drehten die Giesinger auf. Doch weder Julian Guttau noch Soichiro Kozuki brachten das Leder ins Netz.

Das letzte Löwen-Tor der Saison gelang Thore Jacobsen im zweiten Durchgang, der mit seinem Treffer vom Punkt eiskalt ausgleichen konnte. Zuvor hatte der Aue-Spieler Jakob den Löwen Kozuki zu Fall gebracht und den Gastgebern einen Elfmeter geschenkt.

Turbulente Saison für TSV 1860

Die Giesinger mussten am Samstag ohne Cheftrainer Patrick Glöckner antreten, der nach seiner Roten Karte im letzten Auswärtsspiel für das Heimspiel gesperrt war. Doch immerhin konnten die 60er ihren Coach für die nächste Saison halten - der Verein hatte den Vertrag Glöckners noch diese Woche verlängert.

Hinter dem TSV liegen turbulente Monate, bei der oft nicht der Sport im Mittelpunkt stand, sondern das Theater, das sich zwischen dem Traditionsklub und seinem Investor Hasan Ismaik abspielte. Auch der Tod von Ex-Trainer und Löwen-Legende Werner Lorant beschäftige die Löwen. Die Sensations-Verpflichtungen von Kevin Volland und Florian Niederlechner hingegen sorgten dann aber noch für Jubelstimmung bei den Giesingern, die sich in der nächsten Saison auf volle Offeniv-Power freuen dürfen.