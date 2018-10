vor etwa einer Stunde

TSV 1860 München empfängt Schlusslicht Braunschweig

Ende August gab es den letzten Sieg für den TSV 1860 München in der 3. Liga. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig soll wieder ein Sieg her. Verfolgen Sie das Spiel live am Samstag ab 14 Uhr im BR Fernsehen oder auf BRSport.de!