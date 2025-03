Löwen-Sieg dank Eigentor: 1860 München ringt Dortmund nieder

Der TSV 1860 München hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen wichtigen Sieg errungen. In einer hart umkämpften Partie gegen Borussia Dortmund II setzte sich das Team von Patrick Glöckner knapp mit 1:0 durch. Bereits in der 7. Minute sorgte ein Eigentor von Franz Roggow für die frühe Führung der Löwen. Ein Tor, das am Ende den Unterschied ausmachte.

Danhof-Flanke wird zur Torvorlage

Die Partie begann unter strahlend blauem Himmel gemächlich, doch bereits früh machte der TSV 1860 München ernst und setzte die Gäste unter Druck. Der Flankenball von Tim Danhof wurde von Franz Roggow unglücklich ins eigene Tor abgefälscht und brachte die Löwen in Führung. Im weiteren Verlauf des Spiels gelang es den Münchnern, die Kontrolle zu übernehmen und den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten.

Borussia Dortmund II tat sich schwer, offensive Akzente zu setzen. Trotz mehr Ballbesitz fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft und Kreativität im letzten Drittel. Die Löwen hingegen verpassten es mehrfach, ihre Führung auszubauen und das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Besonders in der Schlussphase wurde es nochmals spannend, als David Philipp eine Großchance hatte, die jedoch von BVB-Torwart Silas Ostrzinski vereitelt wurde.

Gelbe Karten und hitzige Zweikämpfe

Das Spiel war geprägt von zahlreichen Zweikämpfen und intensiven Duellen. Jordi Paulina und Anderson Lucoqui sahen jeweils die Gelbe Karte für unsportliches Verhalten. Die Gäste aus Dortmund versuchten bis zuletzt, die Münchner Defensive zu überwinden, doch die Löwen verteidigten ihre Führung konsequent und ließen kaum zwingende Chancen zu. Ein letzter Einwurf von der rechten Seite, verlängert vom aufgerückten Torhüter Ostrzinski, brachte keine Gefahr mehr. Dann pfiffSchiedsrichter Daniel Bartnitzki die Partie ab.

Mit diesem Sieg konnte der TSV 1860 München in der Tabelle an Borussia Dortmund II vorbeiziehen und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Löwen stehen nun auf Platz 11, während der BVB II auf Rang 12 abrutscht.

Dieser Spielbericht wurde auf Basis von BR-Sportdaten mithilfe einer KI generiert. Der Text wurde redaktionell geprüft, überarbeitet und veröffentlicht.