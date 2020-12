3. Liga: TSV 1860 München auch bei Viktoria Köln sieglos

Die Münchner hatten das Geschehen eigentlich lange im Griff und stellten die wacklige Abwehr der Hausherren immer wieder vor große Probleme. Nach 16 Minuten gelang aber Richard Neudecker durch einen sensationellen Fernschuss aus rund 30 Metern der Führungstreffer. Danach beschränkte sich die Elf von Trainer Michael Köllner auf die Defensivarbeit. Trotzdem musste sie den Ausgleich hinnehmen. Der Außenverteidiger Patrick Koronkiewicz traf (39.) nach einem langen Ball in die Spitze.

Hiller rettet gegen Wunderlich, später Siegtreffer durch Koronkiewicz

In der zweiten Hälfte konnte der TSV 1860 München nicht zulegen und kamen hinten ins Zittern. Keeper Marco Hiller parierte einen über die Mauer hinweg gehobenen Freistoß durch Mike Wunderlich nur durch einen gewagten Hechtsprung und bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Den kassierten die Löwen allerdings kurz vor dem Spielende. Patrick Koronkiewicz brachte von rechts eine flache Hereingabe in die Mitte. Dort hoppelte die Kugel an den Abwehrspielern vorbei bis zum zweiten Pfosten, wo Marcel Risse (87.) per Direktabnahme flach ins kurze Eck zum 2:1 abzog. Die Löwen bleiben zum fünften Mal in Folge sieglos.