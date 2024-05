Kein Dreier zum Saisonende: TSV 1860 unterliegt Bielefeld

Der TSV 1860 München beendet die Saison 2023/24 mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen die Arminia aus Bielefeld. Damit stehen die Löwen in der Schlussbilanz auf Platz 15, während Bielefeld noch auf 14 springen konnte.

Momuluh bringt Gäste in Führung

Bielefeld war zielstrebiger ins Spiel gestartet und belohnte sich früh durch den Treffer von Momuluh in der siebten Minute. Allerdings verpasste es die Arminia dann den zweiten Treffer folgen zu lassen. Die Hausherren hatten erst kurz vor der Pause mehr vom Spiel und erarbeiteten sich einige Aktionen nach vorne. Die beste Chance hatte Michael Glück kurz vor der Pause per Kopf (40.). Deshalb führten die Gäste aus Ostwestfalen zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen den TSV 1860 München.

Biankadi trifft, Schröder verpasst Anschlusstreffer

Auch in der zweiten Hälften konnten die Löwen nichts Zählbares im Kasten von Leo Oppermann Unterbringen. Tormann David Richter musste dagegen zum zweiten Mal den Ball aus den Maschen im Tor des TSV 1860 fischen. Merveille Biankadi hatte das Leder in der 60. Minute aus 17 Metern unhaltbar für ihn rechts oben eingenetzt. In der 81. Minute verpasste dann Morris Schröter die Chance auf den Anschlusstreffer.

