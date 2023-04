TSV 1860 stürzt Ingolstadt im Oberbayern-Derby in die Krise

Doppelpacker Stefan Lex

In der Anfangsphase waren die Münchner Löwen klar spielbestimmend und gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Marius Wörl schickte Joseph Boyamba auf die Reise Richtung Strafraum und der legte Quer für Stefan Lex. Der Kapitän musste den Ball nur noch aus kurzer Distanz ins Tor schieben (16.). Nach einer halben Stunde lud Ingolstadts Calvin Brackelmann Löwen-Angreifer Marcel Bär ein, der direkt abzog, doch Keeper Marius Funk war noch dran (29.). Nur fünf Minuten später zappelte der Ball dann aber zum zweiten Mal im Ingolstädter Netz. Wieder traf Lex - diesmal auf Vorarbeit von Deichmann (34.)

Ingolstadt kassiert drei gleiche Tore

Und aus Sicht des FC Ingolstadt wurde es auch in Halbzeit zwei nicht besser. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Marcel Bär sogar auf 3:0 aus Sicht der Gäste (48.). Wieder spielten sich die Löwen mit bis zur Grundlinie durch und der Treffer fiel nach einem Boyamba-Pass in den Rückraum. Drei Gegentore für die Ingolstädter, die fast deckungsgleich fielen. Die Schanzer wehrten sich zaghaft und kamen zu Beginn der Schlussphase zum Anschlusstreffer durch Pascal Testroet (73.). Zu mehr sollte es aber nicht reichen. In der Nachspielzeit vergab Wörl leichtfertig noch den vierten Treffer, als drei Löwen auf das Ingolstädter Tor zuliefen.