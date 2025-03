Trotz Überzahl: Zu wenig von Unterhaching gegen SC Verl

Im Heimspiel der SpVgg Unterhaching ging es gegen den SC Verl für die Tabellenletzten Oberbayern darum, den Anschluss an den rettenden Tabellenplatz 16 nicht komplett zu verlieren. Das vorherige Heimspiel gegen Hansa Rostock wurde aufgrund von "Sicherheitsbedenken" der zuständigen Behörde abgesagt. Das beim DFB eingereichte Konzept sei nicht ausreichend, hieß es in der Pressemitteilung.

Frühe Führung für Verl

Gegen die Ostwestfalen schien die Sicherheit aus der Sicht der Behörden wieder gewährleistet. Doch wie schon so oft diese Saison sah es zunächst nach einer einseitigen Angelegenheit aus. Verl ging durch Berkan Taz in der dritten Minute und Dominik Steczyk in der zehnten Minute schnell mit 2:0 in Führung.

Rote Karte für Verl und Chancen für Unterhaching

Nach knapp 20 Minuten hatte sich der Tabellenletzte etwas gefangen. Fabio Torsiello zog in der 25. Minute per Vollspann ab, verfehlte aber das Tor. Im Anschluss nahm die Partie eine unerwartete Wendung zugunsten der Unterhachinger. In der 28. Minute bugsierte Manuel Stiefler nach einem Freistoß den Ball zum 1:2-Anschluss über die Torlinie. Nur zwei Minuten danach bekam Fynn Otto verdient Rot für eine Notbremse an Julian Kügel und die Spielvereinigung war plötzlich in Überzahl. Im Anschluss fielen die Hachinger durch gute Zweikampfführung auf und hatten kurz vor der Halbzeit die Chance zum Ausgleich nach einem Freistoß.

Verl verteidigt die Führung

Die zweite Hälfte lebte von der Spannung, Verl bekam kaum Entlastung, denn in Unterzahl konnten sie ihren Ballbesitzfußball nicht wie gewohnt ausspielen. Die SpVgg hatte mehrere gute Chancen, unter anderem dreimal durch Verteidiger Stiefler in der 56., 67. und der 71. Minute. Doch dank einer starken Teamleistung im Verteidigen und wenig Durchschlagskraft der Hachinger schaffte es der SC Verl, das 2:1 über die Zeit zu bringen.