3. Liga: Trainer Rehm in Ingolstadt beurlaubt

"Der FC Ingolstadt 04 und Cheftrainer Rüdiger Rehm gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege", heißt es in einer Pressemitteilung der Schanzer. Nach der Winterpause hatte der FCI alle drei Partien verloren. Den Ausschlag gab die jüngste 0:1-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth, laut Klubmitteilung "der Tiefpunkt" der bisherigen Saison. Neben dem 44-jährigen Cheftrainer wird auch Co-Trainer Mike Krannich freigestellt.

"Intensive Gespräche" gipfeln in Entlassung

Seit dem Wochenende hatte es in Ingolstadt "intensive Gespräche" über den weiteren Kurs gegeben. Immerhin hatte der Zweitligaabsteiger bis zur Winterpause Anschluss an die Aufstiegsplätze. Nach den jüngsten drei Niederlagen gegen Elversberg, Aue und Bayreuth ist das Ziel direkter Wiederaufstieg aber in weite Ferne gerückt.

Der Klub fasst es so zusammen: "Nach der jüngsten Ergebnis- aber auch Entwicklungskrise sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, das Duo von ihren Aufgaben zu entbinden."

Beiersdorfer: Schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur

"Wir wollten unbedingt erfolgreich in die Restrunde starten, um weiterhin oben dran zu bleiben. Dies ist uns leider nicht gelungen. Ziel ist es jetzt, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden", sagt FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Mit welchem Trainer ist noch nicht entschieden. Der Verein kündigte aber eine "zeitnahe Lösung" an. Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um Thomas Karg, Luca Schuster und Christian Liefke das Training.

Rüdiger Rehm, der in der Abstiegssaison zum FCI stieß, stand insgesamt 43 Mal für die Schwarz-Roten an der Seitenlinie.