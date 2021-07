3. Liga: Torloser Saisonauftakt für Türkgügü München

Türkgücü München fährt nach dem ersten Spiel der neuen Drittligasaison mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden nach Hause. Schon die erste Hälfte der Saisonauftaktbegegnung gestaltete sich relativ ereignisarm. Insgesamt hatten die Ostwestfalen mehr Ballbesitz und waren generell näher am ersten Treffer dran, als die Gäste. Die Münchner konzentrierten sich zunächst auf ihre Defensive, um dann ab und zu schnell zu kontern. Doch auf beiden Seiten fehlte es an der Genauigkeit im letzten oder vorletzten Pass.

Beide Teams scheitern am Aluminium

Auch beim Thema Großchancen nahmen sich die Kontrahenten nichts. Erst scheiterte Petar Slišković mit seinem Kopfball am Pfosten der Hausherren (32.), ehe kurze Zeit später Verls Leandro Putaro seinen Fernschuss an den Querbalken setzte (35.). Auch nach dem Seitenwechsel taten sich beide Teams zunächst weiterhin schwer, richtige Chancen herauszuspielen, denn immer wieder streuten sich kleinere Flüchtigkeitsfehler in das Spiel beider Mannschaften. Zwar ergaben sich im letzten Drittel der Partie auf beiden Seiten wieder mehr Gelegenheiten zum Führungstreffer, bis zum Schlusspfiff sollte aber keiner der beiden Mannschaften der Lucky Punch gelingen. Slišković setzte in der 62. Minute erneut eine Riesenmöglichkeit an den Pfosten, Verls Kasim Rabihic tat es ihm kurz darauf gleich (76.), weshalb das 0:0-Unentschieden am Ende wohl in Ordnung geht.

Türkgücü bestreitet am nächsten Spieltag (Sonntag, den 01. August) das erste Heimspiel dieser Saison gegen den Halleschen FC.

SC Verl - Türkgücü München 0:0

Verl: Thiede - Lannert, Mikic, Jürgensen, Stellwagen (50. Ochojski) - Schwermann (80. Mirchev), Baack, Corboz (68. Petkov) - Rabihic, Akono (80. Saglik), Putaro. - Trainer: Capretti

Türkgücü: Vollath - Kuhn, Mavraj, Rieder, Hertner - Kehl-Gómez, Chato - Vrenezi (46. Mickels), Sararer (90. Irving), Türpitz (78. Gorzel) - Sliskovic (83. Hottmann). - Trainer: Ruman

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Zuschauer: 874