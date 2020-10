3. Liga: Torfestival von Türkgücü München in Mannheim

Zwei Mal kämpften sich die Hausherren dabei nach Zwei-Tore-Rückständen zurück. Ein Doppelpack des eingewechselten Neuzugangs Joseph Boyamba krönte die Aufholjagd der Mannheimer, die in allen bisherigen Begegnungen Unentschieden gespielt haben.

Tore fast wie am Fließband

Petar Slišković brachte Türkgücü (13.) in Führung. Jan Just (27.) gelang der Ausgleich. Sercan Sararer brachte die Münchner erneut (42.) nach vorne, ehe Dominik Martinovic kurz vor der Halbzeit (45.) per Elfmetertreffer erneut auf ein Remis stellte. Petar Slišković traf (59.) zum 2:3. Alexander Sorge erhöhte (67.) auf 2:4. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 3:4 durch (71.) Joseph Boyamba, schaffte Joseph Boyamba (83.) erneut den Ausgleich.

Türkgücü weiterhin ungeschlagen

Aufsteiger Türkgücü blieb damit zwar weiter ungeschlagen, fiel in der Tabelle aber vorerst auf Rang fünf zurück.