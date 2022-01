3. Liga: Thorsten Fischer hört bei den Würzburger Kickers auf

Thorsten Fischer, Gründer und CEO der Online-Druckerei "Flyeralarm", tritt als Mitglied und als Vorsitzender des Aufsichtsrates der FC Würzburger Kickers AG zurück. Das teilte der Fußballverein, der aktuell in der Dritten Liga spielt, am Montag (24.01.2022) mit. Dem Verein zufolge bekleidete Fischer dieses Amt seit 2014. "Ich halte den Zeitpunkt für gekommen, dass sich die strategischen und operativen Verantwortlichkeiten bei den Kickers neu ordnen und breiter aufstellen sollten", begründete Thorsten Fischer seine Entscheidung.. Vorstand und Aufsichtsrat von Verein und AG respektieren die Entscheidung, wenn auch mit großem Bedauern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Nachfolgeregelung im Aufsichtsrat solle möglichst zeitnah gefunden werden. Die Gesellschafterstruktur der AG bleibe vom Ausscheiden Thorsten Fischers aus dem Aufsichtsratsgremium unberührt.

Dank für 13-jähriges Engagement

Die Kickers-Familie dankt Thorsten Fischer für seinen Beitrag zur Professionalisierung des Clubs und sein persönliches Engagement. "Thorsten ist seit über 13 Jahren mehr als nur Sponsor oder Funktionär der Kickers. Er ist vielmehr untrennbar mit der Kickers-Familie verbunden und aus dieser nicht wegzudenken. Mit viel Herzblut und natürlich auch großem finanziellen Engagement hat er dem Verein in allen Bereichen voran geholfen!“ so Michael Grieger, Präsident des Kickers e.V.

Als Sponsor ermöglichte er dem Verein Teilnahme am Profifußball

Laut der Pressemitteilung der Kickers ist die Rückkehr des Vereins in den Profifußball im Jahr 2015 Fischers Initiative und seinem außergewöhnlichen Engagement nach Jahrzehnten der Abstinenz zu verdanken. In seiner Amtszeit führte er Würzburg zurück auf die Landkarte des Profifußballs. Seit sieben Jahren spielen die Würzburger Kickers nun im bezahlten Fußball, zweimal gelang sogar der Sprung in die 2. Bundesliga. Angaben des Vereins zufolge prägte Fischer als Aufsichtsratsvorsitzender nicht nur die Geschicke des Clubs mit, sondern trug als Sponsor maßgeblich zur wirtschaftlichen Grundlage und Sicherung des Clubs für eine kontinuierliche Weiterentwicklung bei.

Fischer nennt Gründe und sichert Verbundenheit zu

Dem FWK will Fischer vorerst als Sponsor-Partner – insbesondere im Jugend- und Nachwuchsbereich – sowie Ratgeber freundschaftlich verbunden bleiben. "Die Würzburger Kickers sind mir eine Herzensangelegenheit. Insbesondere der weitere Ausbau unseres Nachwuchsleistungszentrums und der Jugendarbeit ist mir ein wichtiges Anliegen", so Thorsten Fischer.

In einer persönlichen Mitteilung gibt er zudem Gründe für seinen Rücktritt an. Fischer plädiert demnach dafür, die Kickers in der Regionalliga neu aufzustellen und später in den Profi-Fußball zurückzuführen. Andere Kräfte im Verein wollen dagegen alles an den Verbleib in der 3. Liga setzen. Aktuell stehen die Würzburger Kickers auf dem vorletzten Tabellenplatz.