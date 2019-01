24.01.2019, 15:50 Uhr

3. Liga startet: Unruhe bei 1860 - Zurückhaltung bei Haching

Am Wochenende geht auch in der 3. Liga die Winterpause zu Ende. Während beim TSV 1860 München wieder Unruhe herrscht, hat die SpVgg Unterhaching gute Aussichten. Die Würzburger Kickers wollen sich steigern und nicht in Abstiegsgefahr geraten.