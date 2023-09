Regensburger bleiben die "Unentschiedenkönige" der 3. Liga

Die „Unentschiedenkönige“ der Liga kommen aus Regensburg. Aber auch so sammelt der Jahn Punkt für Punkt ein und belegt weiterhin den dritten Tabellenplatz. In Essen hatten die Gastgeber zwar ein klares Chancenplus. Die Oberpfälzer erkämpften sich vor 17.000 Zuschauern aber den am Ende etwas glücklichen Punkt.

Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und die mit Abstand gefährlicheren Chancen, jedoch stabilisierte sich der Jahn gegen Ende der Halbzeit immer mehr und traute sich nun ab und zu selbst mal nach vorne. Doch eine richtige Torchance spielte sich das Team von Trainer Joe Enochs nicht heraus.

Schiedsrichter nimmt Elfmeter für Essen zurück

Nach dem Wechsel erhöhte RWE sogar nochmal den Druck, die Jahn-Defensive hielt dem aber Stand. Viel Abnutzungskampf an der Hafenstraße, aber dann doch noch ein Aufreger: Bei einer kniffligen möglichen Elfmetersituation in der Schlussphase, in der Regensburgs Keeper Felix Gebhardt den Essener Torben Müsel scheinbar zu Fall brachte, hatte der Jahn Glück, dass der Schiedsrichter seine Elfmeterentscheidung nach Rücksprache mit seinen Assistenten wieder zurücknahm. Tatsächlich war Gebhardt aber zuerst am Ball.