SSV Jahn Regensburg - Fehlstart und trotzdem Jubel

Nach 90 Minuten zeigte die Anzeigetafel im Jahnstadion in Regensburg ein 1:1 zwischen den Hausherren und den Gästen vom SC Verl - wie schon zur Halbzeit. Nach unterhaltsamen ersten 25 Minuten flachte die Partie etwas ab, bis dahin boten beide Teams ansehnlichen Fußball. Lars Lokotsch (10.) hatte Verl in Führung gebracht, Dominik Kother (22.) traf zum Ausgleich.

Tor für Verl nicht gegeben

Für den größten Aufreger in Halbzeit zwei sorgte das vermeintliche 2:1 der Gäste, das am Ende aber kein Tor war. Ein Abschluss von Wolfram in der 80. Minute war nach eingehender Analyse der Bilder wohl hinter der Linie, der Torpfiff blieb aber aus.

So fühlte sich am Ende Verl um den Sieg betrogen, insgesamt präsenter und agiler über 90 Minuten war aber der SSV Jahn. Bereits unter der Woche geht's weiter, Regensburg trifft am Mittwoch auf die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.