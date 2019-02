3. Liga: SpVgg Unterhaching verliert gegen Wiesbaden

Die Gäste gingen in der 13. Minute in Führung, nachdem Diawousie im Strafraum leicht von Schwabl berührt wurden und Schiedsrichter Martin Petersen auf Elfmeter entschied. Den fragwürdigen Strafstoß verwandelte Schmidt zum 1:0 für Wehen Wiesbaden. Stefan Schimmer konnte nach einem Freistoß von Bigalke in der 26. Minute ausgleichen. Es war bereits das neunte Saisontor des Stürmers.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel (49.) gingen die Wiesbadener erneut in Führung: Der Eckball von Schmidt kam zu Lorch, der sich gegen Stahl durchsetzen und zum 2:1-Endstand einköpfen konnte.

Damit sicherten sich die Hessen den fünften Sieg in Folge und schoben sich vorerst auf Tabellenplatz drei vor. Gleichzeitig konnte Wehen den Abstand zum direkten Kontrahenten weiter vergrößern. Haching verliert allmählich die Aufstiegsplätze aus den Augen.