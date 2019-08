Der Hallesche FC startet stark in die Partie bei der Spielvereinigung Unterhaching. Bereits in der siebten Minute sorgte Julian Guttau für den ersten Treffer. In der Folge gestalteten die Hachinger das Spiel deutlich ausgeglichener, kamen vorerst aber nicht zu wirklich großen Chancen. Stattdessen klingelte es in der 35. Minute erneut im Kasten der Hausherren. Zum Glück für die Hachinger stand Felix Drinkuth bei seinem Abstauber knapp im Abseits. Es blieb beim 0:1. Kurz vor der Pause war es dann doch mal die Spielvereinigung, die am Ausgleich kratzte. Nach einem klasse Zuspiel von Bigalke stand Schröter plötzlich frei vor Eisele, schaffte es aber nicht den Ball am Keeper vorbeizuschieben.

Auch Elfmeter bringt für Haching nicht den Torerfolg

Besser aus der Pause kamen dann zunächst die Hausherren. Felix Schröter (52.) und Sascha Bigalke (54.) scheiterten hauchdünn und verpassten den Ausgleich in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Stattdessen besorgte Terrence Boyd (58.) nach einem Fehler von Markus Schwabl das 0:2. Keine sechs Minute später legte Göbel glücklich abgefälscht das 0:3 nach. Die Hachinger gaben trotzdem nicht auf und spielten weiter munter nach vorne. Am Ende sollte es aber einfach nicht sein. Auch den Elfmeter kurz vor Schluss konnte Abwehrmann Winkler (87.) nicht verwandeln.

Für die Spielvereinigung endet die Ungeschlagen-Serie in dieser Saison. Der FC bleibt dagegen auch im sechsten Spiel im Sportpark ohne Niederlage und springt in der Tabelle auf Rang Fünf. Für die Spielvereinigung endet dagegen die Ungeschlagen-Serie in dieser Saison.