3. Liga: SpVgg Unterhaching gibt Sieg aus der Hand

In der ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, den Weg nach vorne zu finden. Torraumszenen waren daher Mangelware. In der 56. Minute erzielte Lucas Hufnagel die Führung für die Unterhachinger. Doch Osnabrück gab nicht auf und schaffte in der 89. Minute durch Maurice Trapp den Ausgleichstreffer. Die Hachinger belegen nun den fünften Platz und haben zwei Punkte Rückstand auf den drittplatzierten KFC Uerdingen 05.