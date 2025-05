07.05.2025, 21:22 Uhr Bildbeitrag

> Sport > Im dritten Anlauf: Haching verliert Ärger-Spiel gegen Rostock

Im dritten Anlauf: Haching verliert Ärger-Spiel gegen Rostock

Das Nachholspiel in der 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Hansa Rostock endet am Mittwochabend in einer 0:2-Niederlage. Dass die Partie überhaupt stattfinden konnte, ist nach dem Hin und Her der einzige Erfolg aus Hachinger Sicht.

Von BR24Sport