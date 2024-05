SpVgg Unterhaching kommt gegen Dresden zu spät in Fahrt

Eine 15-minütige Spielunterbrechung, die Spieler in der Kabine - die Fans von Dynamo Dresden haben wieder mal für Negativschlagzeilen gesorgt. In einem Spiel, in dem die Sachsen ihre minimale theoretische Chance auf Tabellenplatz drei wahren wollten, geriet der Sport zeitweise zur Nebensache. Am Ende wird Dynamo das 2:1 (2:0) in Unterhaching trotzdem nicht reichen, da Jahn Regensburg im Parallelspiel bei Viktoria Köln punktete. Dynamo spielt auch in der kommenden Saison "nur" in der 3. Liga.

Traumstart für Dynamo

Wegen der Verabschiedung von Benedikt Bauer und den Welzmüller-Brüdern bei der SpVgg wurde die Partie schon mit fünf Minuten Verspätung angepfiffen. Dynamo erwischte dann einen Traumstart und traf bereits nach drei Minuten durch Niklas Hauptmann zum frühen 1:0.

Nach elf Minuten dann die Spielunterbrechung: Im Gästeblock hing ein Banner über einem Notausgang. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Stadionsprecher, Spieler und Verantwortlicher dachte die Anhängerschaft der Schwarz-Gelben gar nicht daran, das Banner zu entfernen. Schiedsrichter Patrick Kessel schickte die Akteure daraufhin erstmal in die Kabinen - es sollte 15 Minuten dauern, ehe die Partie fortgesetzt werden konnte.

SpVgg Unterhaching schafft nur noch Anschlusstreffer

Den Gastgeber schien die ungeplante "Pause" nicht geholfen zu haben. Vor allem der Angriff der Hausherren blieb harmlos. Anders die Gäste, für die Stefan Kutschke in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte und dabei Glück hatte, dass ein Pfostentreffer von Tom Zimmerschied genau vor seine Füße prallte und er nur noch abstauben musste.

Erst nach dem Wechsel übernahmen die Hachinger mehr und mehr die Initiative. Aaron Keller belohnte das mit dem 1:2-Anschlusstreffer (83.). Mehr gelang den so heimstarken Rot-Blauen aber nicht mehr. Am Ende rettete Dynamo die Führung über die Zeit.