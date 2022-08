3. Liga: SpVgg Bayreuth kassiert 0:2-Niederlage in Zwickau

Der SpVgg Bayreuth gelang es in Zwickau nicht, nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück erfolgreich nachzulegen. Das Team von Trainer Thomas Kleine kassierte in Sachsen eine 0:2-Niederlage und steht in der Tabelle auf dem 18. Tabellenplatz.

Frühe Zwickauer Führung

Bereits zur Halbzeit führten die dominierenden Hausherren verdient mit 2:0 durch einen frühen Treffer vom 39-jährigen Routinier Ronny König (10.) und ein Kopfballtor in der 25. Minute von Dominic Baumann. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Bayreuth besser in die Partie, verpassten allerdings ein schnelles Anschlusstor.

Rote Karte für Lippert

Ab der 65. Minute musste die Kleine-Elf ihre Aufholjagd in Unterzahl antreten: Abwehrspieler Dennis Lippert sah die Rote Karte, nachdem er am Zwickauer Strafraum in den gestarteten Mike Könnecke hineinsprang. Eine harte und diskussionswürdige Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Hanslbauer. Trotzdem marschierte der Aufsteiger danach weiter mutig nach vorne. Zwickau setzte auf Konter, konnte aber selbst beste Chancen nicht mehr verwerten, so dass es beim 2:0-Sieg zu Gunsten der Sachsen blieb.

Während Zwickau durch seinen zweiten Saisonsieg mit sechs Punkten ins Tabellen-Mittelfeld kletterte, rutschte Bayreuth nach der vierten Saison-Niederlage wieder in die Abstiegszone.

Am 27. August gegen Essen

Am 6. Spieltag erwarten die Oberfranken zu Hause im Hans-Walter-Wild-Stadion die Kicker von Rot-Weiss Essen, die mit zwei Punkten auf Platz 19 rangieren.