3. Liga: Spielabsagen für FC Bayern II und FC Ingolstadt

Am Montag war bekannt geworden, dass bei einer Testung der Mannschaft am Sonntag vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Sachsen, die sich zur Zeit der Mitteilung auf dem Weg zum für Dienstag angesetzten Nachholespiel beim SC Verl befanden, kehrten danach um und begaben sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne.

Zudem verhängte das Gesundheitsamt des Landkreises bis zum 13. Dezember eine Trainings- und Wettkampfsperre für insgesamt 18 Spieler. Sollten die 14 nicht infizierten Spieler bei der nächsten Testung negative Befunde erhalten, kann ein Kleingruppentraining bereits ab dem 8. Dezember gestattet werden.