"Aloha" aus Verl - TSV 1860 punktet im "Ananas-Duell"

"Aloha from Verl" - unter diesem Motto hatte ein Fanclub zur Mottofahrt nach Ostwestfalen aufgerufen. Da es für beide Teams nur noch um die "Goldene Ananas" gehe, sollten sich die mitgereisten Anhänger im Hawaii-Look auf die fast 600 Kilometer weite Fahrt machen. Gesagt, getan. Viele standen in Hawaiihemden und mit bunten Ketten im Gästeblock und sahen ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

So lief das Spiel SC Verl - TSV 1860 München: Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken

Julian Guttau trifft per Kopf zur Führung

Auf dem Platz passierte erst in der 11. Minute Nennenswertes: Ein Abschlag von Marco Hiller kam postwendend zurück. Lars Lokotsch machte sich alleine auf den Weg in den Sechziger-Strafraum und versuchte den Ball über Hiller zu lupfen. Der war jedoch noch dran und lenkte die Kugel an den Pfosten.

Ein Schreckmoment, den die Löwen aber in positive Energie umsetzten. Denn nur drei Minuten später lief das Bällchen auf der anderen Seite wie am Schnürchen zu Abiama. Dessen perfekt getimte Flanke auf den zweiten Pfosten nahm Julian Guttau per Kopf - das 1:0 für die Löwen (14.). Die verlegten sich danach mehr aufs Verteidigen. Torchancen gab es vor dem Halbzeitpfiff keine mehr.

Rot nach Rudelbildung: Glöckner im letzten Heimspiel auf der Tribüne

Dafür dauerte es nach dem Wechsel nicht lange, bis es ein zweites Mal klingelte, diesmal aber im Löwen-Kasten: Der gerade erst eingewechselte Yari Otto traf für die Gastgeber, nachdem Hiller den ersten Versuch von Lokotsch noch abgewehrt hatte.

Lokotsch war es dann, der den SC Verl in der 77. Minute in Führung brachte. Zuvor hatte 1860-Trainer nach einer Rudelbildung die Rote Karte gesehen. Er wird das letzte Saison-Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue von der Tribüne aus sehen. Immerhin: Kurz vor dem Ende gelang Soichiro Kozuki noch der Ausgleich. Und so dürften die Löwenfans auch auf der langen Heimfahrt noch ein bisschen weiter feiern.