FC Ingolstadt zeigt starke Moral nach frühem Gegentor

Der FC Ingolstadt zeigte im Duell gegen den SC Verl eine beeindruckende Leistung und setzte sich nach einem packenden Spielverlauf mit 4:1 (2:1) durch. Die Schanzer mussten dabei einen frühen Rückstand aufholen, konnten aber dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und eines unglücklichen Eigentors der Ostwestfalen am Ende die drei Punkte mit nach Hause nehmen und klettern auf Tabellenplatz fünf.

Aus den letzten fünf Spielen war für die Schanzer lediglich ein Sieg gegen den SV Sandhausen herausgesprungen. Die Partien gegen Essen, Rostock und Aachen gingen verloren, gegen den VfB Stuttgart II gab es ein 1:1. Trainerin Sabrina Wittmann nahm deshalb nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Aachen fünf Veränderungen an ihrer Startelf vor. Im Sturm starteten Heike und Grønning anstelle von Testroet und Zeitler. Des Weiteren mussten Keidel, Kopacz und Christensen für Fröde, Deichmann und Cvjetinovic weichen.

Schnelle Antwort nach früher Verler Führung

Doch das Spiel begann für den FCI denkbar ungünstig. Bereits in der 7. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul von Lukas Fröde auf den Punkt. Berkan Taz trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung für den SC Verl. Die Schanzer mussten sich früh sammeln und neu ordnen.

Schneller Ausgleich durch Simon Lorenz

Nur acht Minuten nach dem Rückstand erzielte Simon Lorenz den Ausgleich für den FCI. Ein präziser Kopfball nach einem Freistoß brachte die Schanzer zurück ins Spiel. Die Gäste blieben am Drücker und drehten die Partie in der 23. Minute komplett. Sebastian Grønning traf mit einem sehenswerten Volley-Schuss zum 2:1. Der FC Ingolstadt übernahm nun die Kontrolle und ließ den SC Verl kaum noch zur Entfaltung kommen.

Gayret-Eigentor als Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit war die Partie von vielen Verletzungsunterbrechungen und kleineren Fouls geprägt. Ein Eigentor von Timur Gayret in der 64. Minute sorgte für das 3:1 und nahm den Gastgebern endgültig den Wind aus den Segeln. Den Schlusspunkt setzte Deniz Zeitler in der 70. Minute, als er einen Abwehrfehler der Verler ausnutzte und das 4:1 erzielte.

Dieser Spielbericht wurde auf Basis von BR-Sportdaten mithilfe einer KI generiert. Der Text wurde redaktionell geprüft, überarbeitet und veröffentlicht.