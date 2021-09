Saarbrücken - Türkgücü|18.9., 14 Uhr|BR Fernsehen und Stream

Am Samstag ist Türkgücü München zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Im Duell der beiden Tabellennachbarn – Türkgücü auf Platz 10, Saarbrücken auf Platz neun – geht es für beide Vereine darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Mit jeweils drei Siegen und drei Unentschieden in den ersten acht Spielen, liegen die Teams im Mittelfeld der Tabelle gleichauf. Der Abstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg beträgt bereits sieben Punkte, auf den Relegationsplatz sind es zwei Zähler. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, besiegte Türkgücü am Montagabend den MSV Duisburg. Albion Vrenezi erzielte in der 82. Minute den späten 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.