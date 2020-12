Regensburg erkämpft sich Unentschieden

Die Heidenheimer wollten nach den Heim-Siegen gegen Würzburg (4:1), dem HSV (3:2) und Hannover 96 (1:0) auch am Dienstag die Punkte zuhause behalten. Als einfache Aufgabe präsentierten sich die Gäste aber nicht.

Mutig versuchte die Jahn-Elf, offensiv zu agieren und die Offensivbemühungen der Ostwürttemberger zu unterbinden. Die einzige Torgefahr ging in der ersten Hälfte von den Hausherren aus, die insgesamt die etwas größeren Spielanteile verzeichneten.

Einen langen Ball von Kevin Müller verlängerte Christian Kühlwetter (22.) per Kopf. David Otto fackelte in halbrechter Position nicht lange und lenkte das Leder oben aufs rechte Eck. Doch Jahn-Keeper Alexander Meyer parierte den Angriff. Mit 0:0 ging es in die Pause.