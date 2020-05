3. Liga: Ost-Klubs sehen Benachteiligung

Wettbewerbsnachteil für ostdeutsche Vereine

Die fünf bayerischen Drittligisten haben sich dagegen klar für eine Saisonfortsetzung ausgesprochen. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, spricht stellvertretend für alle, wenn er sagt: "Als Sportler wollen wir auch eine sportliche Entscheidung auf dem Platz und nicht irgendwie am grünen Tisch."

Doch gerade die Vereine aus Thüringen und Sachsen-Anhalt haben auch gute Gründe für ihre Haltung. Nach geltender Verfügungslage ist es Klubs in Thüringen bis einschließlich 5. Juni nicht möglich, den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder aufzunehmen. In Sachsen-Anhalt, wo der Hallesche FC beheimatet ist, ist bis einschließlich 27. Mai kein Mannschaftstraining zulässig. Das riecht in der Tat nach einem klaren Wettbewerbsnachteil.