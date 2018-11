3. Liga: Niederlage für den TSV 1860 München

Bereits nach vier Minuten lag das Team von Trainer Daniel Bierofka zurück. Anton Fink brachte die Karlsruher nach einer Ecke in Führung. In der 29. Minute gelang Simon Lorenz der Ausgleich, doch im Gegenzug schafften die Gastgebern durch Marvin Pourié das 2:1. In der 36. Minute erhöhte David Pisot auf 3:1. In der Nachspielzeit erzielte Adriano Grimaldi noch das zweite Tor für die Löwen, letztlich war das aber zuwenig. Karlsruhe ist jetzt Zweiter der 3. Liga. 1860 München belegt mit 19 Punkten den elften Platz.