3. Liga: Neun Tore bei Carl Zeiss Jena gegen SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze, wobei Stephan Hain (43./60./61.) als dreifacher Torschütze der herausragende Hachinger in der turbulenten Partie war. Marc Endres (16.) und Hain waren für die Münchner Vorstädter in der ersten Halbzeit erfolgreich. Dominik Bock (37.) und Phillip Tietz (42.) trafen für Jena. Julian Günther-Schmidt (54.) schoss Carl Zeiss mit 3:2 in Führung, doch Hain sorgte per Doppelschlag für die zwischenzeitliche Wende. Felix Brügmann (70.) glich zum 4:4 für Jena aus, ehe Lucas Hufnagel (80.) den Dreier für Unterhaching sicherte. Die Oberbayern liegen zumindest bis Sonntag auf dem dritten Platz.

FC CZ Jena - SpVgg Unterhaching 4:5 (2:2)

FC CZ Jena: Coppens - Kühne, Slamar, Gerlach, Cros - Bock (70. Fe. Brügmann), Pannewitz (63. Eismann), Eckardt, Wolfram - Günther-Schmidt (63. Tchenkoua), P. Tietz

SpVgg Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Winkler - Marseiler (72. J.-P. Müller), Hufnagel, Stahl (46. Dombrowka), Bigalke - Schimmer (83. Porath), Hain

Schiedsrichter: Bastian Börner (Iserlohn)

Zuschauer: 5.000

Tore: 0:1 Endres (16.), 1:1 Bock (37.), 2:1 P. Tietz (43.), 2:2 Hain (44.), 3:2 Günther-Schmidt (55.), 3:3 Hain (60.), 3:4 Hain (62.), 4:4 Fe. Brügmann (69.), 4:5 Hufnagel (81.)

Gelbe Karten: Eckardt (3), Cros (4), Gerlach (1) / Endres (8), Winkler (5), Schwabl (4), Hain (2), J.-P. Müller (2), Schimmer (2)