3. Liga: Mannheim - 1860 München live im BR Fernsehen & Stream

Das Ziel ist weiterhin der Aufstieg in die 2. Bundesliga für die Münchner Löwen. Als erste Prüfung wartet im neuen Jahr der SV Waldhof Mannheim. Der BR zeigt die Partie am Samstag live ab 14.00 Uhr im TV und im Stream. Ihr Moderator ist Dominik Vischer, Florian Eckl kommentiert die 90 Minuten. Studiogast und Co-Kommentator beim Livespiel am Samstag ist Bernhard Winkler, der von 1993 bis 2002 196 Pflichtspiele für die Löwen bestritt.

Durststrecke vor der WM-Pause

Vor der WM-Pause haben die Giesinger ihr Ziel zumindest tabellarisch leicht aus den Augen verloren. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen sorgte für den Absturz auf Platz sechs in der Tabelle. Allerdings ist das Team von Trainer Michael Köllner in der engen 3. Liga weiterhin gut dabei im Rennen um den Aufstieg. Lediglich ein Zähler trennt die Giesinger vom Relegationsplatz, drei Punkte fehlen auf einen direkten Aufstiegsplatz. Umso wichtiger ist es im Duell der Tabellennachbarn (Mannheim liegt auf Platz acht), erfolgreich ins Fußballjahr 2023 zu starten.