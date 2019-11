3. Liga: Magdeburg verpasst Unterhaching herbe Niederlage

Die Gastgeber waren vom Start weg voll da, liefen hoch und intensiv an und belohnten sich für dieses Forechecking nach einem Ballverlust der Hachinger im Spielaufbau in der 4. Minute durch den 1:0-Führungstreffer von Rico Preißinger.

Die Gäste fanden im Anschluss besser in die Partie und hatten bereits in der sechsten Spielminute durch Stephan Hain eine gute Tormöglichkeit, die der Angreifer vergab. Das Spielgeschehen gestaltete sich eine zeitlang ausgeglichen, bis Magdeburg wieder die Oberhand gewann. Während Preißinger die Chance auf einen Doppelpack liegen ließ (25.), machte es Tobias Müller infolge einer Kopfballverlängerung nach einer Ecke besser und stellte für den FCM auf 2:0. Haching fehlte es in der Defensive, sowie an der Durchsetzungskraft. Zum Auftakt der zweiten Halbzeit gab es den nächsten Dämpfer. Tarek Chahed (47.) erhöhte zur 3:0-Führung. Im Verlauf war Magdeburg dem 4:0 näher als die Hachinger dem 1:3. Am Ende blieb es beim 3:0 für die Gastgeber.