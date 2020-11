3. Liga: Lübeck fertigt FC Bayern II mit drei Treffern ab

Bayern II gerät unter Torfeuer

Kurz nach Wiederanpfiff klingelte es dann aber im Kasten von Ron-Thorben Hoffmann. Lübeck hatte die Bayern ausgetrickst. Mit einer besonderen Eckenvariante, bei der sich sowohl Martin Röser als auch Mirko Boland an der Fahne postierten, brachten die Lübecker die Gäste durcheinander. Boland trat den Standard flach in die Mitte und bediente Yannick Deichmann, der das Zuspiel im Sechzehner direkt abnahm und in die Maschen pfefferte. Der frisch eingewechselte Pascal Steinwender legte in der 72. Minute nach. Zunächst scheiterte er mit einem Querpass auf Thorben Deters nur knapp am Keeper. Der nachfolgende Abschluss fand seinen Weg aber postwendend zurück auf den Fuß des Angreifers, der es im zweiten Anlauf selbst probierte und die Kugel aus spitzem Winkel in der kurzen Ecke platzierte. Tor Nummer drei ging auf das Konto von Ersin Zehir (78.). Von den Roten kam wenig: VfB-Keeper Lukas Raeder musste in der zweiten Hälfte bis zur 90. Minute nicht ein einziges Mal eingreifen. Jannik Rochelt brachte eine Ecke von links an den kurzen Pfosten und genau auf den Kopf von Josip Stanišić, der Lübecks Schlussmann damit doch nochmal zu einer Glanzparade zwang.

In der Tabelle macht der VfB dank des Dreiers den nächsten Sprung und nimmt den Bayern den 12. Platz ab.