3. Liga: Löwen kommen in Lübeck nicht über 0:0 hinaus

Die Löwen kamen gegen kampfstarke Lübecker zu selten durch und nutzten die Chancen, die sie sich erspielten, nicht. So konnten sie den Ausrutscher der Ingolstädter in Verl nicht nutzen und bleiben neun Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz.

Abseitstor zählt nicht

Es war ein chancenarmer erster Durchgang, in welchem die Löwen zwar mehr Ballbesitz, die Lübecker aber die klareren Offensivaktionen hatten. Im zweiten Abschnitt war es ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Einzig der Lübecker Osarenren Okungbowa brachte das Leder hinter die Linie, stand zuvor aber im Abseits. So endet die Partie ohne Sieger, was weder den Lübeckern im Abstiegs- noch den Sechzgern im Aufstiegskampf entscheidend weiterhilft.