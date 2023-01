3. Liga: Löwen enttäuschen zum Jahresauftakt in Mannheim

Der TSV 1860 München begann schwungvoll gegen Waldhof Mannheim und ging bereits in der siebten Spielminute in Führung. Linksverteidiger Phillipp Steinhart kam nach einer Riedel-Flanke von der rechten Seite im Strafraum zum Kopfball und setzte die Kugeln links unten in die Maschen. In der Folge blieben die Giesinger am Drücker. Neuzugang Raphael Holzhauser kam nach akrobatischer Einzelleistung zum Abschluss, sein Schuss wurde aber im letzten Moment geblockt.