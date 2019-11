3. Liga live: Waldhof Mannheim gegen FC Ingolstadt im Stream

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage (zwei Siege und vier Unentschieden), haben sich die Schanzer zum Aufstiegskandidaten gemausert. Mit 28 Punkten stehen die Schanzer auf Rang zwei der Tabelle, punktgleich mit der SpVgg Unterhaching auf Platz drei und drei Zähler hinter Spitzenreiter Duisburg.

Aufsteiger Mannheim bereits Tabellen-Sechster

Um die Punktausbeute noch zu steigern, käme der Mannschaft von Trainer Jeff Saibene ein Sieg beim SV Waldhof Mannheim (Samstag, 23.11.2019, 14.00 Uhr, live im BR Fernsehen und in der BR Mediathek) höchst gelegen. Doch der Aufsteiger hat sich trotz wechselhafter Form bereits auf Rang sechs der Tabelle vorgeschoben. Zuletzt hatten die Baden-Württemberger einerseits in Großaspach mit 3:0 gesiegt, unterlagen der SpVgg Unterhaching aber mit 0:3. Erfahrungen mit den Mannheimern haben die Ingolstädter noch keine: In ihrer bisherigen Vereinsgeschichte sind sich diese beiden Mannschaften noch nie begegnet.