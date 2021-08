BR24 Sport jetzt live: TSV 1860 München - Türkgücü München

Der TSV 1860 ist mit einem Sieg und einem Unentschieden ordentlich in die Saison in der 3. Liga gestartet und blieb in beiden Spielen ohne Gegentor. Auch der Pokalerfolg gegen Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende dürfte den Löwen viel Selbstvertrauen gegeben haben.

Etwas verhaltener war der Saisonbeginn bei Türkgücü München: Die Mannschaft spielte in der 3. Liga zweimal Remis gegen Verl und Halle und flog in der ersten Rundes des DFB-Pokals raus.

1860 München - Türkgücü München: 14.00 Uhr im BR Fernsehen und im Stream

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Münchner Klubs gab es im April einen 2:0-Sieg für den TSV 1860 München. Nach der Partie lieferten sich die beiden Münchner Stadt-Rivalen verbal einen Schlagabtausch. All das verspricht Brisanz und eine spannende Partie auch am Samstagnachmittag.

Anpfiff im Stadt-Duell zwischen dem TSV 1860 München und Türkgücü München ist um 14.00 Uhr. Verfolgen Sie die Partie live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24 Sport. Ihr Kommentator ist Florian Eckl.