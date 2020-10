LIVE am 31.10.2020

28.10.2020, 09:56 Uhr

3. Liga live: TSV 1860 München - MSV Duisburg

Gerade erst hat sich der TSV 1860 München die Tabellenführung in der 3. Liga zurückerobert. Am Samstag geht es gegen den MSV Duisburg darum, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Wir übertragen die Partie am Samstag ab 14 Uhr live.