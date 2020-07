3. Liga live: TSV 1860 München - FC Ingolstadt

Vor dem oberbayerischen Derby heißt es: Rechenschieber raus! Denn die Konstellation in der 3. Liga ist so spannend wie selten. Bisher steht lediglich Eintracht Braunschweig als Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Weil der FC Bayern II aufgrund der Statuten nicht aufsteigen darf, könnte in dieser Saison auch Platz drei für den direkten Aufstieg und Platz vier für den Relegationsplatz (dann gegen den 1. FC Nürnberg) reichen.

TSV 1860 noch mit Außenseiterchancen

Um den zweiten direkten Aufstiegsplatz kämpfen im Fernduell die Würzburger Kickers (63 Punkte) und der FC Ingolstadt (60). Auf dem Relegationsplatz können insgesamt noch fünf Teams landen, darunter auch der TSV 1860 München (58).

Das bedeutet: Das Duell im Grünwalder Stadion ist eine Art "Aufstiegsendspiel". Gewinnt der FCI, dann hätte das Team von Trainer Tomas Oral mindestens den Relegationsplatz sicher. Gewinnen die Löwen, könnten auch die noch die Entscheidungsspiele gegen Nürnberg erreichen. Allerdings dürften dann auch der MSV Duisburg (59 Punkte/zuhause gegen die SpVgg Unterhaching) und der FC Hansa Rostock (59 Punkte/auswärts beim Chemnitzer FC) nicht gewinnen. Am ungünstigsten wäre wohl ein Unentschieden - dann könnte es sein, dass Duisburg oder Rostock am Ende als lachender Dritter dasteht.

14 Uhr im BR Fernsehen und im Stream

Anpfiff im bayerischen Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt ist am Samstag, 04. Juli, um 14.00 Uhr. Verfolgen Sie die Partie live im BR Fernsehen und im Livestream. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer.