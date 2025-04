1860 München - Energie Cottbus | 5. April, 14 Uhr | Livestream

Die 3. Liga geht auf die Schlussgerade: Noch acht Spieltage sind zu spielen und der TSV 1860 muss noch zittern. Zwar blieben die Münchner in vier der vergangenen fünf Spiele ungeschlagen, am vergangenen Spieltag gab es eine empfindliche Niederlage gegen den VfL Osnabrück, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Eine verpasste Möglichkeit, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. So blieb das Polster mit drei Punkten auf Tabellenplatz 17 denkbar dünn.

Energie Cottbus: Topmannschaft mit Torgefahr

Nun kommt mit dem FC Energie Cottbus ein echtes Spitzenteam ins Grünwalder Stadion. Die Lausitzer stehen aktuell auf Rang zwei der Tabelle. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Dynamo Dresden sind sie einer der Topfavoriten auf den direkten Aufstieg in Liga zwei. Mit Tolgay Cigerci und Timmy Thiele hat Cottbus gleich zwei der torgefährlichsten Offensivspieler der Liga in ihren Reihen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Energie Cottbus am Samstag, 5. April, ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream in der ARD-Mediathek, im Web auf BR24Sport und in der App. Ihr Kommentator ist André Siems, Moderator ist Dominik Vischer.