3. Liga live: Preußen Münster – TSV 1860 München

Bisher sind sich die beiden Vereine noch nicht häufig begegnet. In gerade einmal fünf Partien gab es dabei drei Mal ein Unentschieden, ein Mal ging die Partie zugunsten von Münster aus. Der letzte und einzige Erfolg der Löwen ist lange her, er datiert sogar noch aus der glorreichen Vergangenheit beider Vereine in der Bundesliga. Am 14. März 1964 holten die Löwen ein 3:1 im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße.

Zweiter Münchner Sieg gegen Münster? Live dabei!

Ob es diesmal den zweiten Münchner Sieg gibt, erfahren Sie bei uns live. Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag, 21. Dezember 2019, ab 14.00 Uhr - BR24Sport auch in der BR Mediathek. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Florian Eckl.

Blick auf die 2. Bundesliga

In der Halbzeit des Livespiels zeigt das BR Fernsehen eine Zusammenfassung der Zweitligapartie des 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden.