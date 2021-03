3. Liga live: MSV Duisburg - Türkgücü München

Nach der jüngsten 0:3-Heimniederlage gegen den FC Hansa Rostock hat Türkgücü etwas gutzumachen. Zwar ist der Traum vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga wohl ausgeträumt für den derzeitigen Tabellenachten. Sollte die Konkurrenz aber doch noch schwächeln, dann wäre die Mannschaft von Trainer Serdar Dayat gerne zur Stelle.

MSV-Aufwärtstrend mit Dotschev

Bei Gegner MSV Duisburg zeigt die Formkurve seit Wochen nach oben. Unter der Woche gelang ein 1:1 im Nachholspiel beim Halleschen FC. Seit Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotschev das sportliche Sagen bei den "Zebras" hat, hat sich die Mannschaft heimlich, still und leise von der Abstiegszone etwas abgesetzt und zeigt deutliche spielerische Fortschritte. Trotzdem: Um nicht noch einmal in die Bredouille zu kommen, ist auch für die Meidericher am Samstag ein Sieg Pflicht.