3. Liga live : FC Ingolstadt - VfB Lübeck

Der FC Ingolstadt hat am vergangenen Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Das Team von Cheftrainer Tomas Oral kassierte zum Abschluss des 13. Spieltags am Montagabend beim Schlusslicht SV Meppen überraschend eine 0:2-Niederlage.

Lübeck hofft auf coronafreien Spieltag

Die für Samstag (28.11.20) angesetzte Begegnung zwischen dem VfB Lübeck und Waldhof Mannheim war dagegen abgesagt worden, nachdem ein Spieler der Lübecker positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das zuständige Gesundheitsamt schickte die komplette Mannschaft in häusliche Quarantäne. Am vergangenen Mittwoch (25.11.20) war bereits das Trainerteam des Aufsteigers isoliert worden. Am 12. Spieltag hatte der VfB in Abwesenheit von Trainer Rolf Martin Landerl mit 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren.