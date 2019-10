3. Liga live: Eintracht Braunschweig – FC Ingolstadt

Es ist das Topspiel des 14. Spieltages: Der Tabellendritte Eintracht Braunschweig trifft am Samstag, 2. November 2019, auf den Fünften aus Ingolstadt. Nach einer kleinen Ergebniskrise mit drei Liga-Niederlagen in Folge hat das Team von Jeff Saibene mittlerweile wieder die Kurve bekommen: In den letzten vier Spielen sammelten die Ingolstädter acht Punkte und blieben ungeschlagen; am vergangenen Wochenende wandelten sie gegen Münster sogar einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg um. Es ist also alles vorbereitet für ein Topspiel, das diesen Namen verdient.